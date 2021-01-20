В Крыму не удается снизить смертность коронавируса

В Крыму за сутки от коронавируса скончались 9 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», смертность инфекции снизить в РК не удается – число летальных случаев в неделю стабильно держится в пределах 50 – 60. Так, за последнюю семидневку (с 13 по 19 января) зафиксировано 57 смертей. 28% умерших – младше 65 лет. 26% не имели никаких сопутствующих патологий. 90% обратились позже второго дня заболевания.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксирован 671 случай смерти от COVID-19.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 20.01.21
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