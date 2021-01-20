Крым не сможет развивать зимний туризм за счет горнолыжных курортов

Крыму не удастся развивать зимний туризм за счет горнолыжных курортов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея горнолыжного кластера периодически обсуждается на уровне правительства республики. Однако специалисты считают, что от этой идеи нужно отказаться.

В частности, такого мнения придерживается доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.

По его словам, основными препятствиями являются климат, дефицит воды и высокая ценность леса на полуострове.

«Сейчас снег – это некий рекреационный ресурс: мы же видели, что творилось в выходные.

Это первый момент: снега нет или он крайне редок, – отмечает ученый. – Конечно, в современных условиях это не так страшно: есть же снеговые пушки и прочие моменты. Но здесь все упирается в то, что у нас нет воды: нам ее не хватает даже для жизни населения, а для одной снеговой пушки в сутки нужно примерно 20 тонн воды. И таких пушек по средней трассе должно стоять минимум 7-8».

Кроме того, в горах Крыма нет естественных ровных участков для переоборудования в трассу. Подходящие склоны, конечно, имеются, но их нужно расчищать от леса, а это уже небезопасно.

А в Крыму природа хрупкая, камерная, и такие вырубки очень сильно отразятся на экологической составляющей», – подчеркнул Вахрушев.

Напомним, с начала января в Крыму выпало 34 мм снега, однако в ближайшее время все это великолепие растает, так как на полуострове снова ожидается потепление.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 20.01.21

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