В Крыму нашли перстень, принадлежащий дочери легендарного хана

В Крыму нашли перстень, который мог принадлежать дочери хана Селим-Гирея.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе КФУ имени Вернадского, золотой перстень с надписью на арабском языке археологи обнаружили на территории Ханского дворца в Бахчисарае.

Ученые исследовали слой конца XVII – начала XVIII веков под Соколиной башней и нашли женский перстень-печатку. Это большая удача, потому что перстневые печати в Крыму находят очень редко.

На сердоликовой вставке перстня есть имя – «Кая-султан». Такое же имя вырезано на одном из надгробий на ханском кладбище. В могиле, судя по надписи, похоронена дочь Селим-Гирея. Ученые предполагают, что кольцо могло принадлежать ей.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 20.01.21

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