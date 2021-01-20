В Крыму стремительно растет заболеваемость ОРВИ и пневмонией

Заболеваемость ОРВИ в Крыму по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 4 раза, по сравнению с предыдущей неделей – в 2 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом по Крыму ситуация складывается неравномерно, но рост отмечен во всех регионах. Например, в Бахчисарае за неделю заболеваемость увеличилась в 6 раз, в Судаке – в 5 раз, в Раздольненском и Белогорском районах – в 4 раза. В Симферополе эпидпорог превышен на 13%.

По словам главы крымского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, это необходимо учитывать при проведении массовой вакцинации от коронавируса.

Еще сложнее складывается ситуация с внебольничной пневмонией: по сравнению с январем 2020 года показатели заболеваемости выросли в 15 -16 раз, в отдельных регионах еще выше. Наибольший рост отмечается в Феодосии, Ялте, Джанкойском и Ленинском районах.

В структуре заболеваемости 19% приходится на бактериальные пневмонии, 33% – на ковидные. Остальные случаи не расшифрованы, что существенно осложняет подбор адекватного лечения.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.01.21

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