Самые большие акцизы в Крыму платят украинские виноделы

В Крыму сменились главные плательщики акцизного сбора на вино: самые большие платят украинские виноделы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об акцизах обыватель слышит, как правило, в случае их повышения решением правительства. Тогда он понимает, что для него подорожает что-то из привычных, ежедневных товаров: табак, бензин или бутылка спиртного. Акцизы имеют свойство расти. Например, сбор за литр шампанского (игристого вина) вырастет с 36 рублей в 2020 году до 43 рублей в 2022. Ставка акциза на отечественные вина с защищенным географическим указанием (в Крыму выпускают такие) – льготная и составляла 5 рублей за литр, а будет 6 рублей в 2021 году.

Виноделие – значительная отрасль в экономике Крыма, именно сейчас крупные винодельческие предприятия переходят в частные руки, поэтому интересно посмотреть, как смена собственника влияет на финансовые результаты их работы.

В июле 2018 министр финансов Республики Крым Ирина Кивико перечислила крупнейших производителей подакцизной продукции. Это были: АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», ФГУП «ПАО «Массандра», АО «Солнечная долина», АО ГП ЗШВ «Новый Свет», ООО «Инкерманский завод марочных вин», ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» ЛТД, ООО «Крымский винный дом». Они, по ее словам, обеспечивали перечисление в бюджет Республики Крым до 70 процентов акцизного сбора.

На днях та же Ирина Кивико, занявшая попутно должность вице-премьера крымского правительства, дала список плательщиков акциза, которые являются крупнейшими на сегодняшний день.

Теперь он выглядит так: АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», ООО «Крымский Винный Дом», ООО «Вина Ливадии», ООО «Евпаторийский Завод Классических Вин», ООО «Винный Дом Фотисаль».

То есть стабильно, из года в год, платят акциз только Пивкомбинат и ООО «Крымский винный дом».

Бывший государственный пивкомбинат в 2001 году перешел под управление украинской пивоваренной группы «Сармат», подконтрольной украинскому миллиардеру Ринату Ахметову. В 2008 году комбинат купил Валерий Зубок, который в тот момент был феодосийским предпринимателем, продававшим напитки на территории Крыма. В 2019 году ПБК «Крым» заплатил налога на прибыль: 173 млн рублей, акцизов – 1 млрд 335 млн рублей.

ООО «Крымский винный дом» тоже расположено в Феодосии. Это постепенно занявшийся вином старинный (начала XX века) спиртоводочный завод. В советское время он выпускал дешевое виноградное вино, которое продавали, как квас, из бочек на улицах. В народе его продукцию называли «биомицин» – от этикетки «Бiле мiцне», то есть «белое крепкое». Хорошим запомнилось у него только десертное вино «Талисман» с запахом роз.

В 2007 году завод вошел в состав украинской дистрибуционной компания Global Spirits, принадлежащей предпринимателю Евгению Черняку.

В российском правовом поле «Винный дом» перерегистрирован в 2017 году – как собственность компании с Сейшельских островов «Бренд груп корпорейшн». Но на самом деле, похоже, до сих пор связан с украинским холдингом – тому, по крайней мере, принадлежит торговая марка «Oreanda». Это шампанское трех цветов выпускает феодосийскиое ООО.

За 2019 год «Крымский винный дом» заплатил налога на прибыль более 8 млн рублей, акцизов – 152 млн.

В список, обнародованный Ириной Кивико, почему-то не попало симферопольское ООО «Алеф-Виналь-Крым». Хотя по итогам 2019 года заплатило более 40 млн рублей налога на прибыль и 305 млн рублей акцизов. Возможно, правительство Крыма не хочет рекламировать производителя, официальными владельцами которого являются четыре фирмы с Кипра и Виргинских островов, а в украинской базе юридических лиц АО «Алеф-Виналь» имеет адрес в Днепре. То есть, на самом деле, это тоже украинская фирма.

Из списка плательщиков акцизов министра Кивико исчез завод шампанских вин «Новый свет». Напомним, в декабре 2017 года старинное винодельческое предприятие было продано ООО «Южный проект», созданное банком «Россия» – оба из Санкт-Петербурга. За 2019 год «Новый Свет» заплатил налога на прибыль: 13 млн руб, акцизов – 49 млн.

В списке крупных плательщиков акциза теперь нет и ООО «Завод марочных вин «Коктебель», которым с некоторых пор владеет Гатчинский спиртовой завод (Ленинградская область). В 2019 году он сработал в убыток, поэтому его налог на прибыль составил 0 рублей, акцизный сбор – 23 млн.

Крымская водочная компания находится в стадии реорганизации, «Дионис» ликвидирован.

Но самая интересная ситуация с недавно проданным (тому же «Южному проекту») объединением «Массандра». Данные об уплаченных им акцизах засекречены. В СМИ «Массандра» отчиталась о выпуске 2 млн бутылок вина в 2019 году. Это 1 млн 500 тыс литров. Даже если все вино – защищенным географическим названием, то сумма уплаченного акциза должна была составить 7 млн 500 тыс руб. Сумма небольшая, но ее нет ни в каких отчетах.

Возможно, данные удалили в ходе предпродажной подготовки «Массандры», возможно, мы не все знаем об условиях работы этого предприятия. Ведь в 2014 году депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили назвать «Массандру» национальной гордостью России и упростить жизнь предприятию в новых условиях работы после присоединения Крыма, освободив ее от уплаты акциза. Тогда законопроект не нашел официальной поддержки в правительстве.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.01.21

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