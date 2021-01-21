В Крыму официальное число инфицированных COVID-19 достигло 1,6%

В Крыму за сутки зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 169 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 30 тысяч 499 инфицированных, что составляет почти 1,6% от официального числа жителей республики. От инфекции скончались 680 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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