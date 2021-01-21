Международный детский центр «Артек» возобновляет прием детей со всей страны.

Как уже сообщал «Новый День», в связи с эпидемией коронавируса МДЦ прекратил работу в начале апреля. С 15 июля в «Артеке» начали проводить смены для крымских детей: в каждый заезд лагерь принимал более 1 тысячи детей. В сентябре среди сотрудников МДЦ был зафиксирован очаг коронавируса.

Сегодня Министерство просвещения России сообщило о возобновлении в «Артеке» приема детей из других регионов страны. Первая смена для них стартует 29 января. Обязательное условие: регион, из которого едет ребенок, должен быть благополучен по коронавирусу. Критерии благополучия не уточняются.

Отметим, что сам Крым к территориям с благополучной эпидситуацией не относится: в РК зафиксированы самые высокие в России темпы прироста заболеваемости. По данным управления Роспотребнадзора РК, чаще всего заражения происходят в местах массового посещения в общественном транспорте.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 21.01.21

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