В Крыму таксист жестоко убил пассажира

В Крыму завершено расследование убийства жителя города Саки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», труп мужчины с множественными ножевыми ранениями был обнаружен 23 октября 2020 года на дороге в Бахчисарайском районе.

Оказалось, что в тот день сакчанин, вызвав такси, отправился в поселок Вилино. К концу пути между водителем и пассажиром произошла словесная перепалка. Разгоряченный спором таксист выхватил нож и нанес клиенту 10 ножевых ранений. Пассажир сумел выскочить из машины, но раны оказались смертельны, и мужчина скончался на обочине дороги.

«Чтобы скрыть следы, злоумышленник выбросил нож и скрылся с места преступления, – сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю. – Установить подозреваемого следователи смогли во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска МВД по Крыму. 45-летний таксист из Саки обвиняется в совершении убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 21.01.21

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