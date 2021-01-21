В администрации Симферополя проходят обыски

В администрацию Симферополя пришли силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственные мероприятия проводятся в департаменте городского хозяйства. Обыски и «беседы» с начальником департамента и бухгалтерами проводят сотрудники ОБЭП.

Напомним, 12 января был уволен заместитель главы администрации Симферополя по ЖКХ Анатолий Русин. Официально – по собственному желанию, но позднее глава РК Сергей Аксенов связал его отставку с провалом ФЦП. Глава администрации Елена Проценко отделалась выговором. Сейчас градоначальница находится на больничном.

С чем конкретно связаны сегодняшние обыски, пока не уточняется.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 21.01.21

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