Центр Севастополя уставили гробами

Сквер имени Бузина в центре Севастополя уставили «гробами».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сквер популярен и у горожан, и у туристов – из него открывается вид на Южную бухту, поэтому в нем достаточно многолюдно. К новому году сквер обновили: реконструкция завершилась в последних числах декабря.

Горожане массово пошли смотреть, на что потрачено 34 млн рублей, накал страстей не спадает до сих пор.

Вообще, в сквере много всего интересного: и плитка, которая выглядит так, будто ее уже два-три раза использовали, и побеленный старинный каменный парапет, и урны, которых, по ощущениям, больше, чем деревьев.

Но главная достопримечательность – это новые скамьи, которые севастопольцы тут же окрестили гробами. Действительно, это первое ощущение, возникающее при взгляде на сей шедевр малой архитектуры, тем бдолее, что часть из них дополнена землицей. Сходство с кладбищем добавляют и урны, рамы для которых сделаны из натурального гранита, а выбранная форма вызывает прямую ассоциацию с надгробием.

Любопытно, что городские власти неоднозначный дизайн скамеек не смущает. Чиновники выразили недовольство только тем, что присесть на большинство гробиков можно лишь в одиночку.

Горожане же не перестают удивляться до сих пор.

«Севастопольцы в соцсетях высказывают неописуемый восторг по поводу «качественного» и «креативного» ремонта сквера имени Бузина, расположенного в самом центре Севастополя, – комментирует ситуацию telegram-канал «Типичный Севастополь». – Лавочки в стиле могилок – ну а чо? Нормально…»

Симферополь, Илья Пелехов

Симферополь. Другие новости 21.01.21

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