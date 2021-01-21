На Украине сгорел дом престарелых, половина постояльцев погибла

В Харькове вспыхнул пожар в доме престарелых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в момент возгорания в здании находились 33 человека.

По данный ГСЧС Украины, 15 человек погибли, 9 госпитализированы. О судьбе остальных полка не сообщается.

Директор Харьковского областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага заявил, что заведение работало нелегально: «Никаких официальных учреждений для пожилых людей, зарегистрированных по этому адресу, нет! Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте».

Между тем, по данным местных СМИ, дом престарелых «Золотое время» – частное учреждение, оказывающее услуги ухода за пожилыми людьми и хосписа. Заведение активно рекламировало себя и вело соцсети.

Пожар вспыхнул на втором этаже. Предварительная причина – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству Украины создать государственную комиссию для выяснения обстоятельств.

Харьков, Платон Ефимчук

Харьков. Другие новости 21.01.21

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