СБУ раскрыла схему тайной переброски моряков из Одессы в Крым

На Украине одна из фирм наладила переправку моряков из Одессы на территорию Крыма для работы на судах, базирующихся на российском полуострове.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба СБУ, оперативники которой пресекли всю схему.

Отмечается, что украинских моряков доставляли в Крым тайно на буксирах под покровом ночи. После завершения работы их переправляли обратно в Одессу на тех же буксирах.

«Во время обысков была изъята судовая документация, компьютерная техника и договоры с резидентами РФ. По данному факту начато уголовное производство», – сообщили в Службе безопасности Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.01.21

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