Если Байден не поможет, нас перережут – ветеран АТО в Донбассе

Украина стоит на пороге гражданской войны, а русскоязычные жители Юго-Востока страны уже готовы взяться за оружие по примеру Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский неонацист, ветеран «антитеррористической операции» в Донбассе Константин Ильченко.

«Я уже вижу, что Украина стоит на краю настоящей гражданской войны, потому что засилье «ваты», которая сейчас подняла голову. Зайдите в Facebook, вы увидите через комментарии антиукраинские призывы. И при этом Бакановы (глава СБУ) спят где-то, Аваков (глава МВД) гуляет, занимается делами бизнеса, президент вообще ничего не делает, и мы доходим до такой точки кипения, при которой жаба становится вареной.

Вот мы – те жабы, которых варят уже 7 лет, а мы надеемся, что это ванная какая-то, джакузи, мы отдыхаем. Нет, нас уже почти сварили», – негодует неонацист.

По его словам, спасти ситуацию сможет только срочное вмешательство новой администрации США.

«Поэтому, я не пессимист, но если не вмешается мощная внешняя сила, я имею в виду наших заокеанских друзей, то здесь будет резня. Просто другого выбора нам не дадут», – приводит слова Ильченко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.01.21

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