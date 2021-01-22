Байден будет всячески избегать «токсичной Украины» – эксперт

После серии коррупционных скандалов, связанных с сомнительными бизнес-схемами между экс-президентом Петром Порошенко и вице-президентом при Обаме Джо Байденом, Украина стала «токсичной страной» для новой администрации США.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов.

По словам эксперта, после прошедших выборов в США тема коррупции Байдена и его сына будет подниматься американской прессой с новой силой.

«Я сомневаюсь, что Байден приедет в Киев. Вы понимаете, что для Байдена Украина теперь очень токсичная тема, причём, заметьте, сейчас ещё более токсичная, чем была во время предвыборной гонки. Дела Хантера Байдена (сын Джо Байдена – прим. «НД») никуда не делись, и теперь о нём позволит себе вспоминать та пресса, которая не замечала этой истории во время предвыборной кампании.

Смею вас заверить, что для Байдена стоит держаться от Украины подальше, а лакмусовой бумажкой станет, кого же они назначат послом США на Украине.

Может даже Курта Волкера, но стоит отметить, что Волкер заявил о том, что восстановление должности «смотрящего» от США за Украиной на данный момент не рассматривается. Похоже, что Украина из приоритетов внешней политики США выпадает, во всяком случае, сейчас», – приводит слова Корнилова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.01.21

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