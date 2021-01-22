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Пятница, 22 января 2021, 11:15 мск

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В Крыму за сутки от коронавируса умерли 8 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 234 случая коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 169 выявлены при обращении за медицинской помощью, 65 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 30 тысяч 683 зараженных. От инфекции умерли 688, 8 из них – за последние сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

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