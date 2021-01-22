Трасса «Таврида» станет федеральной

Трасса «Таврида» будет включена в перечень автомобильных дорог федерального значения. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорога длиной более 250 км начинается у Крымского моста и соединяет крупнейшие города полуострова Керчь, Симферополь и Севастополь. На ее строительство потратили около 150 млрд рублей. Пропускная способность трассы – до 40 тысяч автомобилей в сутки.

«Тавриде» присвоят номер А-291. Напомним, литерой «А» маркируются автодороги федерального или регионального значения, являющиеся: подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам; подъездом от административного центра региона, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств; а также соединяющие дороги федерального значения между собой.

«Включение в перечень позволит своевременно приводить магистраль в нормативное состояние: ремонтировать отдельные участки и обновлять дорожное покрытие, – пояснили в правительстве России. – Такие мероприятия в свою очередь помогут сохранить высокую интенсивность движения и улучшить транспортную связанность полуострова.

Финансирование ремонтных работ на трассах, включённых в перечень, ведется из Федерального дорожного фонда».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 22.01.21

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