Почти половину жителей Симферополя совсем оставили без воды

Самый большой района Симферополя, в котором живет почти половина горожан, совсем оставили без воды.

Как уже сообщал «Новый День», в связи с острым дефицитом влаги Симферополь с начала сентября живет в режиме жесткой экономии: воду включают только на 3 часа утром и 3 часа вечером.

Однако сегодня утром воду почти во всем Киевском районе не включили даже в установленные часы – с 6 до 9 утра.

«В связи с высокой сложностью аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения, утренней подачи 22.01.2021 с 06:00 не будет, – сообщили в министерстве информации РК. – Водоснабжение ограничено по адресам: ул. Матэ Залки, ул. Киевская (частично), ул. Коцюбинского, ул. Гурзуфская, мк-н Битак (частично), ул. Суходольная, ул. Чапаева, ул. 51 Армии, ул. Красноармейская, ул. Студенческая, Фабричный спуск, ул. Тургенева, ул. Фрунзе, ул. Пограничников, ул. Гаспринского (частично), р-н «Старого города», пр. Победы, ул. Лермонтова и прилегающие улицы и переулки.

Как только работы будут завершены, водоснабжение по указанным адресам будет восстановлено вне графика».

Отметим, что данное сообщение министерство разослало в десятом часу утра. То есть, уже после того, как срок подачи воды прошел.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.01.21

В Крыму опять фиксируется рост цен на автомобильное топливо. / Трасса «Таврида» станет федеральной. / В Крыму за сутки от коронавируса умерли 8 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»