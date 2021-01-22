В Крыму начинается сезон дождей

На Крымском полуострове начинается сезон дождей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», небольшие дожди пройдут в ряде регионов в воскресенье, 24 января. В ночь на понедельник осадки усилятся.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, дожди будут идти практически ежедневно вплоть до 4 февраля. Наиболее «мокро» будет в центральных территориях и на ЮБК. Но в целом, осадки пока прогнозируются на уровне, недостаточном для того, что снять остроту дефицита воды.

Симферополь, Лиана Макоба

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