Ювелирка, спички и жилье: Крым переплюнул среднестатистическую Россию по уровню инфляции

Инфляция в Крыму по итогам 2020 года составила 5,2%.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, самый высокий рост отмечен на медицинские товары и услуги. Так, бинты подорожали на 46,5%, вата – на 21,6%, градусники – почти на 20%. Рост цен на лекарства зафиксирован на уровне 12,4% (витамины и минералы – 16,2) Стоимость услуг врачей-специалистов выросла на 7,9%, стоматологов – на 6,5%, санаторно-курортное лечение – на 5%).

Продукты подорожали на 8,2%. Здесь лидерами стали сахар (+57,4%), свежие огурцы (+52,1%), свёкла (+47,9%) и морковь (+46,8%). А виноград, пшено, капуста и селедка подешевели.

Из непродовольственных товаров больше всего подражали ювелирные изделия (+46,7%) и спички (+23,5%). И алкогольных напитков – крепленые вина, а импортное пиво, наоборот, подешевело.

В жилищных услугах наибольший рост отмечен в оплате за наем муниципального жилья (+ 40,5%) и проживании в студенческом общежитии (+35,4%).

Отметим, что в целом по России инфляция составила 4,91%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.01.21

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