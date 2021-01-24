Число умерших от коронавируса в Крыму превысило 700 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 226 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 162 выявлены при обращении за медицинской помощью, 64 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Всего с начала эпидемии в РК 31 тысяча 147 зараженных COVID-19. От инфекции скончались 704 человека, 7 из них за последние сутки.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 22.01.21
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