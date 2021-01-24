В Севастополе подросток погиб под внезапно обрушившейся плитой

В Севастополе бетонная плита убила 15-летнего подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, трагедия произошла сегодня в селе Орловка (Нахимовский район). Несколько подростков 14 – 16 лет находились в заброшенном недострое. Внезапно на них рухнула бетонная плита.

15-летний мальчик погиб на месте происшествия. Еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Правоохранительные органы выясняют, в чьем ведении находится недостроенное здание и кто должен был обеспечить безопасность на данной территории.

Севастополь, Олег Яковенко

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