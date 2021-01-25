В Крыму за сутки зарегистрировано менее 200 случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 192 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 172 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

В целом с начала эпидемии в РК зафиксировано 31 тысяча 339 зараженных. 704 из них умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.01.21

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