Главы Крыма и Севастополя проваливают внутреннюю политику

Крым и Севастополь проваливают внутреннюю политику: по итогам 2020 года оба региона не вошли в пятерку по наибольшему доверию губернаторам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», внутриполитический блок Кремля подвел итоги выполнения ключевых показателей эффективности в регионах.

Напомним, единые «политические» KPI для федеральных и региональных чиновников (губернаторов и вице-губернаторов по внутренней политике) ввели в 2019 году. В числе главных – показатели доверия президенту и индекс поддержки губернатора населением.

В прошлом году Республика Крым оказалась лидером по уровню доверия главе государства, а в этом – уступила пальму первенства Чечне. На третьем оказался Севастополь.

А вот в пятерке лидеров по доверию губернатором нет ни одного крымского региона.

В принципе, от РК подобного достижения никто не ожидал: до ноября 2019 года внутреннюю политику курировал вице-премьер Дмитрий Полонский, после его ухода большую часть полномочий взял на себя сам глава РК Сергей Аксенов, остальное отдали в ведение министру внутренней политики Михаилу Афанасьеву. Последний никак себя не проявляет, а глава РК справляется с внутренней политикой не очень: его поручения на местах не исполняются (о чем Аксенов сам постоянно заявляет на совещаниях), ситуация усугубляется неспособностью муниципальных властей навести порядок в сфере ЖКХ, проблемами с водой, медикаментами и качеством медицинской помощи. Не утихают коррупционные скандалы.

Плюс ко всему, федерация все чаще вмешивается в дела республики, забирая под свой контроль наиболее важные инфраструктурные объекты и финансово емкие процессы, что крымчане воспринимают, как определенную утрату доверия главе РК со стороны Москвы.

А вот с Севастополем ситуация иная: Михаил Развожаев шел на выборы как «кандидатура президента» и «народный губернатор» – тот, который всех слышит, все видит, во все вникает, решает и не боится разговаривать с горожанами. Предвыборную кампанию потом даже пытались представить как образцовую. Но не прошло и полгода, как выяснилось, что доверием севастопольцев Развожаев похвастаться не может.

Напомним, KPI строится на основе закрытых исследований ФОМ, на результаты которых региональные власти повлиять не могут.

Симферополь – Севастополь, Олег Яковенко

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