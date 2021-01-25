В Севастополе за неделю выявлено почти 700 новых случаев коронавируса

В Севастополе за неделю (с 18 по 25 января) зарегистрировано 689 новых случаев коронавируса, 99 из них за последние сутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки от инфекции скончались 5 человек, за неделю – 42.

Всего с начала эпидемии в городе выявлено 9 тысяч 105 зараженных, жертвами ковида стали 366 севастопольцев.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 25.01.21

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