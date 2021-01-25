Ялта запаслась водой на 2 месяца, в центральном Крыму все гораздо хуже

В Ялте снова ослабили ограничения водоснабжения. По словам главы города Янины Павленко, сегодня 90% жителей муниципалитета получают воду практически круглосуточно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это стало возможным благодаря дополнительным источникам – водопадам и горным рекам, наполнившимся во время январских осадков. Суммарно они позволяют подавать в город около 50 тысяч кубометров воды в сутки, что примерно равно зимнему потреблению Ялты без введения ограничений. Когда дополнительные источники иссякнут, город вновь вернется к жесткому графику: по 3 часа утром и вечером.

Что же касается постоянных источников водоснабжения, то полезного объема в них осталось 2 млн 89 тыс кубометров. Плюс в 1,8 млн кубов оцениваются запасы воды выпавшем снеге, кторый сейчас начинает активно таять. С учетом этих факторов и экономии, воды Ялте, по словам Павленко, хватит на 2 месяца.

С водохранилищами, питающими центральные регионы Крыма, дело обстоит гораздо хуже: прошедшие в январе дожди и снегопады не отразились на их уровне.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 25.01.21

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