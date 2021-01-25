В Крыму снова резко похолодает

В Крыму снова похолодает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ближайшие двое суток на полуострове продержится теплая и влажная погода. Температура воздуха днем будет достигать +15, ночью не будет опускать ниже +3. Будет идти дождь.

Однако уже в четверг, 29 января, синоптики ожидают дневное похолодание до +5, в отдельных регионах ночью прогнозируются заморозки, а днем – не выше 0. Холоднее всего будет на севере и востоке полуострова. Осадки продолжаться, но дождь будет перемежаться мокрым снегом.

Такая погода продержится недолго: в след за резким похолоданием начнется резкое потепление. В первые дни февраля воздух в Крыму прогреется до +17.

Симферополь, Лиана Макоба

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