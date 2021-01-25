В Севастополе участников акции в поддержку Навального отправили под арест

В Севастополе семь участников субботней акции в поддержку Навального отправили под арест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция протеста против действующей федеральной власти в Севастополе состоялась впервые за почти 7 лет нахождения в составе России. В акции, по словам очевидцев, приняли участие около 200 человек. И это были не только молодые люди. Митингующие вели себя спокойно, полицейские – вежливо.

«В городе, где Путина по понятным причинам поддерживает абсолютное большинство, сам факт, что на площадь вышли люди, недовольные коррупцией в верхушке власти, – уже новость, – пишет telegram-канал «Как там Крым?» – Весь митинг состоял из споров собравшихся о том, нормально ли это, когда у олигархов, зарабатывающих в госкомпаниях, есть дворцы и золотые ёршики для унитазов, а у простых работяг в регионах средняя зарплата – 30 тысяч рублей (хватит на 1/3 ёршика), кто в этом виноват и что делать. Пар выплеснули, ребят с плакатами задержали. Тем, кто говорит, что на митинге было 20 человек – не верьте».

Всего в ходе акции задержали 8 человек: кроме людей с плакатами полиции не понравились несколько человек с нестандартной внешностью – у одной из девушек волосы украшены в разные цвета, у парня – дреды. Всех задержанных привлекли к административной ответственности: одному назначены 20 часов исправительных работ, остальным – арест на срок от 1 до 7 суток.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 25.01.21

В Крыму снова резко похолодает. / Крым и Севастополь могут «сорвать» выборы в Госдуму. / Ялта запаслась водой на 2 месяца, в центральном Крыму все гораздо хуже. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»