Депутатам – радужные дворцы, детям – обваливающиеся потолки: новая подсветка Госсовета РК вызвала у крымчан вопросы

Новая подсветка Госсовета Крыма произвела впечатление на жителей Симферополя. И вызвала вопросы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», здание крымского парламента переливается в ночи всеми цветами радуги.
Telegram: По некоторым данным, на подсветку потратили 19,5 млн рублей.
Так совпало, что в соцсетях пост о новой подсветке оказался рядом с постом о педиатрическом отделении ГБУЗ РК «Симферопольская городская детская клиническая больница», где ремонт не делали лет 40.
«Обидно за медперсонал, что должен работать в таких условиях. И жалко деток, которые должны лечиться и наблюдаться в таких условиях, – пишут крымчане. – 21 век на дворе!»
На фоне обваливающихся потолков и разваливающейся плитки детской лечебницы здание Госсовета сияет еще ярче.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 25.01.21
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