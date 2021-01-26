Депутатам – радужные дворцы, детям – обваливающиеся потолки: новая подсветка Госсовета РК вызвала у крымчан вопросы

Новая подсветка Госсовета Крыма произвела впечатление на жителей Симферополя. И вызвала вопросы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», здание крымского парламента переливается в ночи всеми цветами радуги.

Telegram: По некоторым данным, на подсветку потратили 19,5 млн рублей.

Так совпало, что в соцсетях пост о новой подсветке оказался рядом с постом о педиатрическом отделении ГБУЗ РК «Симферопольская городская детская клиническая больница», где ремонт не делали лет 40.

«Обидно за медперсонал, что должен работать в таких условиях. И жалко деток, которые должны лечиться и наблюдаться в таких условиях, – пишут крымчане. – 21 век на дворе!»

На фоне обваливающихся потолков и разваливающейся плитки детской лечебницы здание Госсовета сияет еще ярче.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.01.21

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