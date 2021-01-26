В Ялте ночью наблюдали взрыв (ВИДЕО)

В Ялте ночью наблюдали взрыв, а потом отключилось электричество.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера вечером горожане наблюдали в небе несколько вспышек – сначала слабых, а последние осветили все небо. А потом во всем городе погас свет. Затем отключились котельные.

Горожане успели снять происходящее на видео. Кто-то предположил, что это гроза, кто-то – взрыв.

Оказалось, что так вышла из строя одна из подстанций.

«Возгораний нет, взрывов нет, пострадавших нет, – сообщила сегодня утром глава администрации Ялты Янина Павленко. – Аварийное отключение подстанции 110 киловольт в поселке Массандра. Короткое замыкание на электросетях из-за непогоды. Аварийный участок был оперативно отключен и выведен в ремонт. Потребители подключены по резервной линии. Работы по устранению аварии продолжаются со вчерашнего дня. В течение 1-2 часов порыв будет устранен полностью.

«Крымтеплокоммунэнерго» и «Ялтинские тепловые сети» после аварийного отключения электроэнергии с ночи производят перезапуск котельных. Осталось буквально 2 котельные.

Пишите, если где-то еще отсутствует электричество, либо звоните на номер 112!!!»

Одни горожане не поверили, что короткое замыкание может так масштабно выглядеть, другие отметили: «Ни один диспетчер Крымэнерго не берет никогда трубку. ЕДДС сами возмущены работой этой организации. Когда в Алупке не было света, люди только и могли дозвониться в МЧС, ЕДДС и 112. Всё. Крымэнерго как отдельное государство со своими законами».

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 26.01.21

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