В Крыму стремительно снижается выявляемость коронавируса: если 24 января сообщалось о 226 вновь заболевших, то 25-го – уже о 192, а сегодня – о 157 новых случаях коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некоторое сомнение в стабилизации ситуации вызывает лишь число обследованных на ковид – оно тоже снижается, и даже более стремительно, чем выявляемость. Так, в течение 23 января было взято 3 тысячи 335 тестов, 24 января – 2 тысячи 428, а вчера – и вовсе 229.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 31 тысяча 496 зараженных COVID-19. 711 от инфекции умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.01.21

В Ялте ночью наблюдали взрыв (ВИДЕО). / Санкции под угрозой: Запад привыкает к мысли, что Крым российский – Климкин. / В России определили регионы с наиболее благополучной ситуацией по COVID-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»