российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 января 2021, 13:20 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Жители Крыма жалуются на проблемы с антиковидной вакцинацией

Жители Крыма жалуются на проблемы с вакцинацией против коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к главе РК Сергею Аксенову обратилась жительница Симферополя, кеторая неделю не могла записать на прививку своего 66-летнего дядю. Женщина рассказала:

«1. В самой поликлинике в регистратуре его мягко послали и сказали, что не знают, когда вообще будет прививка.
2. Мы пытались записать его через сайт госуслуг – там в течении недели написано, что записи нет на ближайшие 14 дней.
3. По Вотсапу даны рабочие телефоны многих медучреждений, но нет 7-ой поликлиники Симферополя.
Пытались, записаться в 7-ую горбольницу – там ответили, что у них не делают.
Ближе к месту жительства выбрали 3-ю поликлинику – там оперативно ответили, что это не их адрес, и обращаться нужно в 7-ую поликлинику (дозвониться туда не удалось)».

Ни глава республики, ни минздрав на обращение женщины пока не отреагировали, но помощью других жителей Крыма ей все-таки удалось решить проблему: пенсионера записали на первую прививку аж на 2 марта.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.01.21

В Крыму начинают новый «крестовый поход» на самострои и самозахваты. / В Крыму стремительно снижается выявляемость коронавируса. / В Ялте ночью наблюдали взрыв (ВИДЕО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,