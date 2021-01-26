Остатки винзавода «Коктебель» продали недорого

В Крыму завершился аукцион по продаже государственной части имущества винзавода «Коктебель».

Как уже сообщал «Новый День», на остатки некогда успешного предприятия претендовали ООО «Завод марочных вин «Коктебель», учредители которого зарегистрированы в Ленинградской области; компания «НТЦ «Кристаллкор» из Санкт-Петербурга и пермский предприниматель Андрей Шкловский.

Аукцион закончился на втором шаге: ООО «Завод марочных вин «Коктебель» купило 73 строения в поселках Щебетовка, Курортное и Наниково, все принадлежащие заводу земли и оставшееся движимое имущество за 110 млн рублей.

Напомним, ООО «Завод марочных вин «Коктебель» работает с 2014 года. Сначала оно арендовало виноградники у обанкротившегося завода – по весьма умеренной стоимости (10 тыс 590 руб в год за 43 гектара), а потом каким-то образом получило их в собственность. Сегодня ООО весьма недорого забрало остатки некогда знаменитого АО «Коктебель».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.01.21

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