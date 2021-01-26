В течение года официальная безработица в Крыму выросла в 9 раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если на 1 января 2020 года в РК было зарегистрировано 5 тысяч 290 безработных, то на 1 января 2021-го – уже 48 тысяч. Проблема в том, что из-за эпидемии коронавируса многие бизнесы перестали приносить доход. И те, кто работал неофициально были вынуждены обратиться за помощью в службу занятости.

Как результат, напряженность на рынке труда выросла в 8 раз. Если раньше на 1 человека приходилось в среднем 2 вакансии, то теперь на 1 вакансию претендуют 4 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.01.21

Остатки винзавода «Коктебель» продали недорого. / Подготовка к газовой войне с Россией явилась причиной запредельных энерготарифов для украинцев. / Жители Крыма жалуются на проблемы с антиковидной вакцинацией. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»