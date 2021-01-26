В Крыму начались интересные кадровые перестановки

В Крыму наметились интересные кадровые перестановки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», замглавы администрации Симферополя, курировавшая вопросы земельных и имущественных отношений, Инна Смаль отправлена в отставку. Напомним, Смаль была вице-мэром с октября 2017 года. Ее считают человеком главы РК Сергея Аксенова. Возможно, именно это позволило ей сохранить пост и тогда, когда Игоря Лукашева в кресле главы администрации сменила Наталья Маленко, и когда саму Маленко сменила Елена Проценко.

Правда, с Проценко у Смаль отношения совсем не заладились. Поэтому, когда год назад вице-мэр уходила в декрет, наблюдатели предположили, что обратно она не вернется. Так и случилось: Смаль покинула пост заместителя главы администрации. Но без работы не осталась.

Сегодня ее назначили заместителем председателя Госкомрегистра Крыма. В кулуарах считают, что вскоре Смаль может сменить главу ведомства Александра Спиридонова, которому прочат повышение. По одной версии он может возглавить Симферополь, по другой – получить мандат депутата Госдумы.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.01.21

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