Украина рискует погрузиться во тьму – буквально

Украина рискует погрузиться во тьму: запасы энергетического угля в стране достигли исторического минимума.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным на 25 января запасы этого вида топлива на складах ТЭС не превышала 455 тысяч тонн. Ситуацию сочли угрожающей энергетической безопасности Украины. Тем более, что половина оставшихся запасов находится на Луганской ТЭС, находящейся почти на линии разграничения с ЛНР, и Славянской ТЭС, которая вообще не работает.

Пока украинскую энергосистему пытаются сбалансировать за счет увеличения поставок из Белоруссии, однако долго на этом стране не продержаться.

По словам главного диспетчера НЭК «Укрэнерго» Виталия Зайченко, если поставки собственного угля не возобновятся в достаточном количестве, удержать энергосистему в рабочем состоянии можно будет либо за счет перехода на природный газ, либо отключая потребителей.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.01.21

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