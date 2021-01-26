Украина в истерике: из-за России Европа и НАТО теряют к ней интерес

Киев обвиняет Россию в том, что Европа и НАТО теряют к Украине интерес. И во всех своих проблемах тоже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Служба внешней разведки Украины опубликовала информационный бюллетень «Белая книга», в котором проанализированы угрозы государственной безопасности.

«Основным источником угроз европейской безопасности и национальной безопасности Украины является и на протяжении ближайших лет будет оставаться выбранный руководством России курс на закрепление статуса глобального игрока и признания так называемых российских интересов», – говорится в документе.

Киев обвиняет РФ как в своих внешних проблемах, так и внутренних. В числе прочего России инкриминируются кризисные явления в Европе, использовании природных ресурсов в качестве инструмента геополитики, манипуляции вакциной от коронавируса, подрыве авторитета на международной арене. Что касается внутриукраинских проблем, то, помимо всевозможных энергетических и экологических угроз, Россию обвиняют в расколе украинского общества и «угрозе реванша пророссийских сил».

В целом, в бюллетене слово «Москва» встречается 29 раз, «Россия» – 127 раз.

Параллельно Украина жалуется, что Европа и НАТО слишком заняты своими проблемами и не борются за интересы Украины.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.01.21

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