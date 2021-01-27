Роспотребнадзор: в Крыму снижается заболеваемость коронавирусом, но радоваться рано

В Крыму за сутки выявлен 181 случай коронавирусной инфекции. Это больше, чем за предыдущий день (26 января сообщалось о 157 вновь заболевших), но в среднем заболеваемость снижается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю с 20 по 27 января в РК зафиксировано 1 тыс 577 новых случаев заражения, что на 21% показателя предыдущей семидневки.

Однако, по словам главы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, ситуация остается нестабильной, говорить об устойчивой тенденции к снижению пока рано.

Средний темп прироста заболеваемости на сегодняшний день составляет 0,7 – это самый низкий показатель с июля. Однако число контактных с одним заболевшим превышает 3 человека, что существенно повышает риск распространения инфекции. Кстати, по словам Пеньковской, выросло число заражений в семейных очагах.

В структуре заболеваемости 46% приходится на работающее население, наибольшая доля инфицированных отмечается у медиков и педагогов.

В среднем, заболеваемость коронавирусом составляет 80,7 на каждые 100 тысяч населения. В Алуште, Ялте, Красногвардейском и Ленинском районах этот показатель выше.

Всего с начала эпидемии в Крыму выявлено 31 тысяча 677 инфицированных коронавирусом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.01.21

В Донбассе турецкие военные намечают цели для ударов по территории ЛДНР. / Президентский рейтинг Зеленского опустился ниже 20%. / На Украине придумали, как существенно увеличить антироссийский электорат. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»