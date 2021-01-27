У всех умерших от CJVID-19 в Крыму фиксируется пневмония

Несмотря на резкое снижение заболеваемости коронавирусом в Крыму, смертность среди зараженных остается высокой, а летальность растет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в РК от инфекции умерли еще 9 человек. За неделю с 20 по 27 января – 57 (это столько же, сколько за предыдущую семидневку, при том что выявляемость заболевания снизилась на 21%).

Среди скончавшихся 28% не достигли 65-лтенего возраста, у всех умерших зафиксированы осложнения в виде пневмонии.

В целом, с начала эпидемии жертвами COVID-19 стали 729 крымчан. Таким образом, летальность составляет уже 2,3%.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 27.01.21

Роспотребнадзор: в Крыму снижается заболеваемость коронавирусом, но радоваться рано. / В Донбассе турецкие военные намечают цели для ударов по территории ЛДНР. / Президентский рейтинг Зеленского опустился ниже 20%. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»