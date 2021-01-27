Севастопольские ученые обнаружили руины неизвестного науке античного порта

Севастопольские ученые обнаружили руины неизвестного науке древнеримского порта у восточных берегов Средиземного моря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники Севастопольского государственного университета приняли участие второго полевого сезона российско-сирийской археологической миссии, в ходе которого изучали акваторию в районе сирийского города Тартус.

Ученые осматривали морское дно визуально и с помощью управляемых подводных аппаратов, и севернее города обнаружили остатки античных строений.

«Возможно, это даже не порт, а морская крепость I века нашей эры, – рассказал директор Института общественных наук и международных отношений СевГУ Дмитрий Татарков. – Были найдены остатки гидротехнических сооружений, маяка, четыре мраморных колонны. Сопутствующий керамический материал позволит более детально датировать объект. Это крупная находка, ранее неизвестная исторической науке.

Кроме того, ученые нашли три якорные стоянки античного периода, тоже до сих пор не известные, а также развалины древних гидротехнических сооружений – молов, причальных стенок и обломки посуды: «Это остатки античных греческих амфор, финикийских сосудов, египетских ваз, римские каменные предметы обихода, – уточнил Татарков. – Данный материал позволит реконструировать морские торговые пути, связывающие этот район с большим Средиземноморьем. Мы сможем определить жизненный цикл существовавших тогда портов».

Сейчас весь поднятый материал находится на обработке в департаменте древностей Тартуса.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 27.01.21

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