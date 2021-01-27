Минздрав Крыма признал серьезные проблемы с оказанием помощи онкобольным

В Крыму так и не смоги наладить маршрутизацию экстренных пациентов. В результате, из-за неразберихи скончалась пожилая женщина, больная раком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», когда состояние крымчанки резко ухудшилось, близкие вызвали «скорую помощь», бригада отвезла ее в республиканскую больницу имени Семашко, но там принять пациентку отказались.

«Там сказали, что нет возможности оказать содействие, направили в Луговскую больницу на этой же машине «скорой помощи», – рассказал сегодня глава РК Сергей Аксенов. – В Луговской тоже завили, что не могут помочь, отправили в Белогорскую больницу». В итоге, женщина умерла – не исключено, что из-за во время не оказанной помощи.

В ходе разбора этого случая выяснилось, что в Крыму есть серьезные проблемы и с лечением онкологических больных.

По ловам, министра здравоохранения РК Александра Остапенко, в 10 из 29 первичных онкологических кабинетов отсутствуют врачи-онкологи. В целом, дефицит специалистов такого профиля в амбулаторном звене составляет 39%, в специализированных медицинских организациях – 19%.

«Дефицит физических лиц – онкологов в республике составляет 42 специалиста», – сообщил министр.

Не хватает в Крыму диагностического и лечебного оборудования, возникают перебои с медпрепаратами. Все это не позволяет в полном объеме выявлять и лечить рак на ранней стадии.

В целом, на сегодняшний день в РК зафиксировано более 60 тысяч человек, страдающих онкологическими заболеваниями, в 2020 году было выявлено почти 6,5 тысяч новых пациентов. Смертность составляет 2,5%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.01.21

Севастопольские ученые обнаружили руины неизвестного науке античного порта. / У всех умерших от CJVID-19 в Крыму фиксируется пневмония. / Роспотребнадзор: в Крыму снижается заболеваемость коронавирусом, но радоваться рано. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»