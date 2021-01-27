В Крыму продлили запрет на корпоративы и развлекательные мероприятия

В Крыму продлен запрет на корпоративы и массовые развлекательные мероприятия. Соответствующие изменения внесены в указ главы Крыма о введении в республике режима повышенной готовности.

Как уже сообщал «Новый День», любые банкеты, свадьбы, иные торжественные, корпоративные и развлекательные мероприятия, в том числе на территории ТРК, гостиничных комплексов, СПА-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения, были запрещены до 1 февраля 2021 года. Теперь запрет продлили до 1 марта.

Кроме того, еще минимум месяц будет действовать ограничение заполняемости зрительных залов театров и кинотеатров – не более 30%.

Вместе с тем, с 1 февраля отменяется запрет на работу учреждений дополнительного образования.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.01.21

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