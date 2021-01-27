Керчь захлебывается в грязи: об этом горожане заявили главе РК Сергею Аксенову.

«Начатые общественные зоны у Дворца пионеров, в центре города, на площади Ленина месяцами не доводятся до ума, – рассказывают керчане. – Так, на улице Ворошилова летом прошлого года начали менять трубы – разрыли улицу на многие километры. Вдоль этой улицы ежедневно ходят сотни учащихся школы №12, жители идут на остановки. Все это в жуткой грязи. Люди вынуждены надевать на ноги бахилы или пакеты, чтобы добраться до дома или школы. Работы на этой улице не ведутся до сих пор, окончания не видно».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов вынес главе Керчи Сергею Бороздину очередное «последнее предупреждение». Правда, речь шла об водоснабжении и отоплении.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 27.01.21

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