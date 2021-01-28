Украинская разведка разнюхала, сколько осталось жить «путинизму»

Служба внешней разведки (СВР) Украины, подражая американским коллегам, опубликовала информационный бюллетень об угрозах национальной безопасности страны под названием «Белая книга». Как водится, угрозой номер один названы Россия и лично Владимир Путин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», одна из глав доклада посвящена здоровью российского президента.

Авторы документа утверждают, что у Владимира Путина «очевидные проблемы со здоровьем», несмотря на недавние телевизионные кадры различных поездок и, в том числе, крещенского купания российского лидера, где он выглядит достаточно бодрым. Эксперты предположили, что параграф о здоровье Путина писался несколько недель назад, когда в западной прессе активно распространялись слухи о «тяжёлом заболевании» российского президента.

Вместе с тем, украинская разведка установила, что при любом варианте личного участия Владимира Путина в транзите власти в РФ, сам «путинизм» как модель государственного устройства прекрасно сохранится, как минимум, «на среднесрочную перспективу». Сколько это в годах – не уточняется, но можно педположить, что имеется в виду, примерно, десять-пятнадцать лет.

«На фоне все более очевидных проблем со здоровьем В. Путина и заметной сложности для него физически выполнять публичные функции главы государства, в России де-факто начался период трансфера власти...

Независимо от конкретного варианта ( Путин – пожизненный президент, Путин – лидер нации, Путин – тандем, наследник Путина и т.д.), базовый сценарий на среднесрочную перспективу предусматривает сохранение в России государственной модели «путинизма» – с Путиным или же без него», – рапортует СВР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.01.21

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