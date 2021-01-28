В Крыму от коронавируса за сутки умерли 8 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания. Скончались 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 135 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 31 тысяча 861 зараженных. От инфекции умерли 737.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.01.21

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