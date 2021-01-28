Украина собирается внести базу розыска Интерпола более 100 российских самолетов

Украина собирается внести базу Интерпола более 100 российских самолетов, летающих или летавших в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марта 2014 году Киев заявил о закрытии воздушное пространство над полуостровом и всех крымских аэропортов. И с тех пор любой полет над Крымом расценивает как нарушение правил международных полетов и законодательства Украины.

«В общем, установлено около 500 и наложены аресты на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые незаконно осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки, – отчитываются в прокуратуре так называемой Автономной Республики Крым. – За последнее время наложены аресты еще на 81 самолет.

Вместе с тем, прокуратура автономии обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 28.01.21

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