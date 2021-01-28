В Крыму дефицит лекарств пытаются компенсировать контрабандой

В Крым с территории Украины пытались ввезти более 160 упаковок лекарств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе республиканской таможни, возбуждено два административных производства по факту ввоза незадекларированных медицинских препаратов. Среди лекарственных средств 29 наименований оказались глюкокортикостероидные, нестероидные противовоспалительные препараты, анальгетические средства, антибиотики, местные анестетики.

Медикаменты обнаружены в автомобиле среди личных вещей двух граждан, въезжающих на территорию России через пункт пропуска «Армянск».

«При прохождении таможенного контроля граждане Российской Федерации пассажирские таможенные декларации не подавали, о товарах, подлежащих обязательному письменному декларированию, не заявляли, разрешительных документов, в том числе медицинских документов, дающих право ввоза товаров, не предъявляли, – рассказали в ведомстве. – Со слов мужчин, препараты они приобрели и ввозили для себя и своих многочисленных родственников. Рецепты на лекарственные препараты в обоих случаях отсутствовали. По однородности и количеству медицинские препараты не могут быть отнесены к товарам для личного пользования».

Отметим, что в Крыму по-прежнему сохраняется дефицит медикаментов. Накануне глава РК Сергей Аксенов заявил, что стационары обеспечены лекарствами в полном объеме, но розничной аптечной сети, действительно, есть проблемы. В частности, по прежнему нет глюкокортикостероидов (чиновники утверждают, что проблема во всей стране). Жалуются крымчане и на невозможность купить антибиотики, которые им выписывают врачи.

Армянск, Олег Яковенко

Армянск. Другие новости 28.01.21

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