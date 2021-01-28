В Крыму обнаружили уникальную коллекцию каменных изваяний позднескифской культуры

В Крыму обнаружили крупную коллекцию каменных изваяний позднескифской культуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открытие было сделано при исследовании грунтового могильника Киль-Дере, расположенного на склоне холма в Инкерманской долине.

Археологи исследовали 232 захоронения, и лишь 14 из них оказались не разграблены.

«При разборе четырех могил в южной части некрополя археологи нашли непотревоженные каменные надгробия. В ходе дальнейших работ в разграбленных погребениях археологи обнаружили 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел, – рассказали в Институте археологии РАН. – На сегодняшний день это самая значительная коллекция надгробий, полученная когда-либо при раскопках «позднескифских» могильников Крыма римского времени: в ближайших крупных и широко известных некрополях найдено всего 15 таких надгробий».

Напомним, к позд­не­скиф­ской куль­ту­ре относят археологические памятники II века до нашей эры – III века нашей эры, обнаруженные в части степной и лесостепной зон Восточной Европы. Ряд ученых склонны считать, что в Крыму позднескифская археологическая культура появилась после исчезновения Великой Скифии в конце IV века до нашей эры и просуществовала более шести веков.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.01.21

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