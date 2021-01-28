Корпоративы разрешили! В Севастополе, несмотря на сложную эпидситуацию, отменили ряд ковидных ограничений

В Севастополе снимают ряд антиковидных ограничений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной: город относится к числу немногих регионов, где средний тем прироста зараженных превышает единицу. Этот показатель в Севастополе составляет 1,05 (в соседней Республике Крым, для сравнения, – 0,7).

За минувшие сутки коронавирус подтвержден еще у 98 севастопольцев. От инфекции скончались пятеро.

Всего с начала эпидемии в городе выявлено 9 тысяч 401 зараженный, жертвами ковида стали 381.

Тем не менее, губернатор Михаил Развожаев принял решение снять ряд ограничений.

Так, с 1 февраля разрешено возобновить работу театрам, кинотеатрам и музеям (заполняемость залов и помещений не должна превышать 30%).

Гостиницы получили возможность принимать постояльцев без справок об отсутствии COVID-19.

Заведения общественного питания могут вернуться к обычному режиму работы – без временных ограничений (но с соблюдением всех правил Роспотребнадзора, подчеркивают власти). Более того, разрешены корпоративы и торжества с численностью участников до 15 человек.

Экскурсии на открытом воздухе можно проводить без ограничений количества участников, а в закрытых помещениях не более 30% от общей вместимости зала, при условии соблюдения масочного режима, дистанции и других санитарных норм.

Спортивные мероприятия с 1 февраля можно будет проводить со зрителями на открытом воздухе при заполнении не более 50% трибун, в закрытых помещениях – 30%.

«Обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет заменяется на рекомендацию, – сообщил губернатор. – Для этой категории граждан продлевается возможность оформить больничный лист, чтобы находиться дома, до 28 февраля».

Все остальные ограничения, в частности, социальная дистанция, обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, продлеваются до 10 февраля.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 28.01.21

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