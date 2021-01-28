В 2021 году Крым должен потратить в рамках ФЦП 33,7 млрд рублей

33 млрд 700 млн рублей выделено Республике Крым в 2021 году в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках ФЦП в наступившем году планируется работа по 310 объектам, 84 из них подразумевают проектно-изыскательские работы, остальные – строительные.

Сдать в течение года необходимо 106, в том числе 13 глубоководных выпусков канализации, детский сад в Вилино, ряд гидротехнических сооружений для решения проблем водоснабжения Симферополя и других территорий, набережная Сакского озера.

Еще более 11 млрд планируется потратить в рамках региональной инвестпрограммы РК, предусматривающей 385 объектов, 247 из которых должны быть сданы в 2021 году.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.01.21

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