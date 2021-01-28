В 2021 году дороги Крыма обойдутся России в 22 млрд рублей

22 млрд рублей собираются потратить в Крыму в наступившем году на строительство, ремонт и содержание дорог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», почти 6 млрд РК должно получить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественный автомобильные дороги». На эти деньги предполагается 17 региональных и межмуниципальных дорог общей протяженностью 245,8 км, а также 25 км улиц Симферополя. Работы должны начаться с 1 февраля.

Еще 10 млрд рублей республика получит по распоряжению президента России на строительство и реконструкцию 11 региональных и межмуниципальных дорог (всего 73 км) и 71 дорожного участка в крымской столице и Симферопольском районе.

Большую часть работ поручено завершить до начала туристического сезона. Напомним, что официально он начинается с 1 мая. Но, как правило, основная подготовка даже объектов турсферы завершается не ранее 1 июля. Дороги же в Крыму активно начинают делать в конце осени – начале зимы, чтобы успеть выполнить план до конца финансового года.

Так что будет интересно посмотреть, сумеют ли дорожники в корне изменить привычных график.

Кстати, глава РК Сергей Аксенов запретил в рамках муниципалитета делать несколько дорог одновременно, чтобы не вызывать транспортный коллапс.

Отдельная тема – содержание дорог, подразумевающее уборку, ямочный ремонт, благоустройство обочин, поднятие провалившихся люков, очистку барьерного ограждения и так далее. На эти цели потратят 6 млрд рублей – из расчета 500 тыс рублей на 1 километр.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.01.21

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